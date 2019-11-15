Дочь погибшего в ДТП в Карелии мурманчанина ищет свидетелей

По информации ГИБДД Карелии, смертельное ДТП произошло 6 ноября на 314 км федеральной автодороги "Кола".

Напомним, в 23.15 56-летний водитель автомобиля Nissan (житель Мурманска) погиб после столкновения с грузовым автомобилем Scania.

Дочь погибшего в паблике "Мурманск ДТП ЧП" ищет свидетелей.

"Есть ли у кого-то видео, кто двигался в сторону Питера 6 ноября?На 315 км Олонец разбился насмерть мой отец. Как говорят в ДПС, машина создавшая аварию, уехала с места ДТП. Фура, с нее выпали бетонные трубы. Регистратор у папы разбит, на Scania регистратора не было", – написала женщина.