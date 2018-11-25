Дочь пресс-секретаря Путина раскритиковала жизнь в Париже

В своем микроблоге Лиза Пескова развеяла многие мифы о столице Франции, а также добавила, что жизнь в этом городе становится очень дорогой.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета уже много лет живет в Париже. Еще до развода родителей она отправилась туда на учебу. Летом она прошла стажировку в крупной компании и, похоже, не собирается возвращаться в Россию.

Недавно она опубликовала пост о Париже, в котором рассказала обо всех плюсах и минусах жизни в городе. Прожив в столице Франции восемь лет, она отмечает, что уже больше никогда не почувствует себя туристом. Более того, она изучила город досконально, а не только известные места, такие как "открыточная Эйфелева башня" и "одинаковые фотографии стройных дам в Диорах и Шанелях с круассанами", сообщает сайт Starhit.ru.

"Я вижу другую сторону этого прокуренного города и в большинстве своем непонятных мне жителей. Манерные, прагматичные парижане, все народы мира, пытающиеся чего-то добиться и что-то доказать. Париж — это место, где левачество доходит до абсурда, и люди уже не видят грани между идеей свободы и реальной жизнью", — говорит она.

По ее мнению, когда люди смотрят в Интернете счастливые картинки, "имитирующие восторг", мозг формирует представление о городе-празднике, "рае для избранных". Но это далеко не так. Для 20-летней Лизы Париж — "место, где можно легко найти приключения", "вдрызг напиться на берегу Сены", "прийти на выставку в 10 утра", "проезжать по одному билету в метро и объясняться перед контроллерами, делая вид, что не понимаешь по-французски".

В своем посте девушка рассказывает о том, что крайне редко ходит в рестораны, не может себе позволить "шоппинг в золотом треугольнике", "не отдыхает в Рице или Плазе Атене". Она добавила, что жизнь в городе обходится дорого.

"В Париже дорого. Париж, по сути своей, остался таким же грязным и хаотичным городом, каким описывал его Золя", — написала светская львица.

В финале своего монолога, она добавила, что "везде есть свои плюсы и минусы, везде есть проблемы государственного уровня и везде найдется, к чему придраться, и во что влюбиться".