Дочь Валерии напугала поклонников фотографией из больницы

Певица Анна Шульгина напугала поклонников выложенным снимком в "Инстаграме".

Она опубликовала фотографию, которая была сделана на больничной койке. Анна оказалась под капельницей, сообщает "Лайф".

Правда, артистка сразу же предупредила своих поклонников, что ничего страшного с ней не произошло, а подобная процедура необходима ей только в качестве своеобразной поддержки организма перед серьёзной работой, которая потребует много сил.

"Заправляюсь энергией перед запуском крутых песен", — подписала снимок артистка.