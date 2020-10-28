Доходы бюджета Карелии сокращаются, но не так быстро, как раньше

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за 9 месяцев 2020 года сократились на 8% по сравнению с аналогичными периодом прошло года и составили 18,6 млрд рублей.

Это лучше, чем по итогам января-августа, когда был зафиксирован спад на 12%.

Одним из главных факторов, влияющих на поступление собственных доходов, остается сокращение платежей по налогу на прибыль организаций – по сравнению с январем-сентябрем 2019 года произошло падение на 45%. За счет чего замедлился спад, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".