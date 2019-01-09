Доходы бюджета Карелии в прошлом году впервые превысили госдолг

Собственные доходы бюджета Карелии без учета федеральной финансовой помощи в 2018 году впервые превысили размер государственного долга.

Объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в региональный бюджет, превысил размер госдолга на 12%. В 2017 году сумма поступлений в бюджет была на 25% меньше объема госдолга, сообщают "Вести Карелии".

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