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Новости. Общество
09:13, 09 Января 2019
фото: livekuban.ru

Доходы бюджета Карелии в прошлом году впервые превысили госдолг

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Собственные доходы бюджета Карелии без учета федеральной финансовой помощи в 2018 году впервые превысили размер государственного долга.

Объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в региональный бюджет, превысил размер госдолга на 12%. В 2017 году сумма поступлений в бюджет была на 25% меньше объема госдолга, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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