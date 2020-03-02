Доходы бюджета Петрозаводска превысят расходы - прогноз

Администрация Петрозаводска прогнозирует, что бюджет города станет профицитным – его доходы превысят расходы – начиная с 2023 года.
Это следует из постановления администрации "Об утверждении бюджетного прогноза Петрозаводского городского округа на долгосрочный период до 2025 года".
"Бюджетный прогноз на трехлетний период 2020-2022 годов сформирован без дефицита, начиная с 2023 года с профицитом", - говорится в документе.
На какие цели пойдут "лишние" деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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