Доходы бюджета Петрозаводска превысят расходы - прогноз

Администрация Петрозаводска прогнозирует, что бюджет города станет профицитным – его доходы превысят расходы – начиная с 2023 года.

Это следует из постановления администрации "Об утверждении бюджетного прогноза Петрозаводского городского округа на долгосрочный период до 2025 года".

"Бюджетный прогноз на трехлетний период 2020-2022 годов сформирован без дефицита, начиная с 2023 года с профицитом", - говорится в документе. На какие цели пойдут "лишние" деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".