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Доходы бюджета Петрозаводска превысят расходы - прогноз

Новости. Общество
12:02, 03 Марта 2020
фото: pixabay
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Администрация Петрозаводска прогнозирует, что бюджет города станет профицитным – его доходы превысят расходы – начиная с 2023 года.

Это следует из постановления администрации "Об утверждении бюджетного прогноза Петрозаводского городского округа на долгосрочный период до 2025 года".

"Бюджетный прогноз на трехлетний период 2020-2022 годов сформирован без дефицита, начиная с 2023 года с профицитом", - говорится в документе.

На какие цели пойдут "лишние" деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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