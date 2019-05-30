Доходы директора музея "Кижи" в разы превысили заработки министров Карелии

Доход директора музея-заповедника "Кижи" Елены Богдановой в 2018 году превысил 6,4 млн рублей.

Ее доход почти в 3 раза больше, чем у большинства руководителей министерств Карелии.

Согласно документу, Богдановой принадлежит кроссовер Suzuki Grand Vitara и несколько объектов недвижимости.

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