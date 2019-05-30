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Новости. Экономика
15:54, 30 Мая 2019
фото: ИА "Республика"

Доходы директора музея "Кижи" в разы превысили заработки министров Карелии

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Доход директора музея-заповедника "Кижи" Елены Богдановой в 2018 году превысил 6,4 млн рублей.

Ее доход почти в 3 раза больше, чем у большинства руководителей министерств Карелии.

Согласно документу, Богдановой принадлежит кроссовер Suzuki Grand Vitara и несколько объектов недвижимости. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-05-30 17:26:11
Наш человек, самобытный. :)
баян
2019-05-30 16:58:29
А что она таково сделала что такая зарплата?
nae
2019-05-30 17:24:21
баян, это целое искусство оказаться на денежном месте. Вот почему мы не получаем таких зарплат? Потому что нам не ведомо закулисье интриг на пути к финансовому Олимпу. А ей известно, мало того, она его прошла. А Вы спрашиваете, чего она такого сделала.
Неравнодушный
2019-05-30 16:45:57
Порадоваться за человека не можете, озлобленные и завидущие.
Майкл
2019-05-30 16:23:10
Заработала,можно Рейндж Ровер брать.
Валерия Костина
2019-05-30 16:11:30
Это место по наследству переходит будущему экс.главе республики
карел
2019-05-30 16:04:16
Что тут скажешь -федеральная кормушка , нехило пристроились деятели культуры . То то Мединский за 200млн. пентхаузы покупает и откуда доходы пояснить не может . А у директора Эрмитажа зарплата за 1 млн . Ну да х . с ними со всеми .За Рассею обидно .
кир
2019-05-30 18:05:54
карел, зато сделали ( не они, а Священный синод РПЦ) день собора Карельских святых. Этого мало? :)
zanoza
2019-05-30 16:01:15
Молодец! Всех обошла :)
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