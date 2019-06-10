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Новости. Экономика
22:00, 10 Июня 2019
фото: pixabay.com / schuldnerhilfe

Доходы населения не вырастут даже на 1%, заявили власти

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Реальные доходы населения вряд ли вырастут на прогнозируемый 1%, динамика роста будет ближе к нулю, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Об этом Кудрин заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает RNS.

"Располагаемые денежные доходы населения, предполагается по прогнозу, вырастут на 1%. Тем не менее за первый квартал они снижались, и выход на плановые цифры в этом году уже вряд ли случится, поэтому, скорее всего, реальные располагаемые доходы будут ближе к нулю, чем к прогнозной величине", - заявил он.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на заседании комитета заявил, что на реальные доходы населения оказывют влияние два фактора: существенное увеличение расчетов по кредитам, которые были взяты ранее, и сокращение теневого сектора.

Ранее Кудрин уже высказывал сомнения о росте реальных доходов на 1% в 2019 году. Глава Счетной палаты допускал дальнейшее сокращение реальных доходов россиян.

Счетная палата отмечала, что реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале продолжали сокращаться. В ведомстве подчеркивали, что для роста по итогам года они должны существенно вырасти во II – IV кварталах , что представляется маловероятным.

Реальные доходы россиян сокращались с 2014 года. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году — 5,8%, в 2017 году — 1,2%. В январе Росстат сообщил, что в 2018 году реальные доходы россиян сократились на 0,2%. Позже, в апреле, Росстат улучшил оценку динамики реальных доходов за 2018 год и заявил, что их рост составил 0,1%.

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