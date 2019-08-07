Доходы троллейбусного управления в Петрозаводске начали расти

ПМУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, увеличило объем доходов, обновило парк троллейбусов и внедрило новые технологии.

Об этом сообщила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова, подводя промежуточные итоги работы предприятия в 2019 году.

"С учетом реализуемых мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия в июле 2019 рост доходов по отношению к аналогичному периоду 2018 года составил 12%", - цитирует слова Мизинковой пресс-служба администрации Петрозаводска.

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