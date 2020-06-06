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Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
13:26, 07 Июня 2020
фото: читатель "Столицы на Онего"
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Врач-инфекционист из Петрозаводска Артем Микоев стал участником социального проекта "Спасибо, доктор!".

В Москве в рамках социальной акции "Спасибо, доктор!" появились баннеры с изображением врача-инфекциониста из Петрозаводска Артема Микоева.  

Цель этого всероссийского социального проекта выразить благодарность и поддержать докторов, которые находятся на передовой в период пандемии CoViD-19.

Кстати, Артем Микоев не только врач, но и вокалист известной петрозаводской группы "Чокнутый Пропеллер".

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Комментарии

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кир
2020-06-07 13:48:59
Давидка, почему не ты? :)
Гость
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