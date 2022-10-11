Долг за штрафы почти в 100 тысяч рублей накопил лихой водитель из Карелии

Автолюбитель из Карелии выплатил долг за несколько десятков штрафов, сообщили в управлении судебных приставов республики.

Несколько десятков штрафов ГИБДД на сумму в 98 тысяч рублей оплатил житель Карелии.

Водитель Ford Focus отметился многочисленными нарушениями правил в Петрозаводске и Прионежском районе. Приставы предупредили должника о возможном аресте машины и запретили изменять регистрационную информацию автомобиля.

Чтобы избежать последствий, должник оплатил всю сумму долга.