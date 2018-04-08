Долги по зарплатам перед строителями перинатального центра в Петрозаводске достигли миллиона рублей
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Руководство компании "СМУ-303", которая занимается возведением перинатального центра в Петрозаводске, озвучило объемы задолженности перед своими рабочими.
Генеральный директор компании "СМУ-303" Виктор Мусихин подтвердил, что его компания действительно имеет задолженность перед рабочими, занятыми строительством перинатального центра в Петрозаводске. Об этом Мусихин заявил в беседе с корреспондентом интернет-издания "Вести Карелии".
"К сожалению, надо констатировать, что задолженность некоторая существует",- сказал Виктор Мусихин.
Строители перинатального центра в Петрозаводске собираются выйти на митинг из-за невыплат зарплат. Рабочие подали заявку на согласование протестной акции в мэрию Петрозаводска.
Гендиректор "СМУ-303" пояснил, что не знает, кто конкретно из рабочих собирается выходить на акцию протеста. Как пояснил Виктор Мусихин, протестующие могут быть как сотрудниками "СМУ-303", так и работниками подрядных организаций. Долги по зарплатам есть перед теми и другими.
"Наверно, по сотрудникам "СМУ", я думаю, что порядка миллиона рублей. А по подрядным организациям я не могу ответить, потому что я не знаю, как руководители этих подрядных организаций выплачивают зарплату",- сказал Виктор Мусихин.
Также Мусихин назвал срок погашения долгов перед рабочими.
Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
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