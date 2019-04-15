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Новости. Экономика
09:24, 15 Апреля 2019
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Долги по зарплате в Карелии сократились на 10 млн рублей

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Суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях Карелии к 1 апреля составила 62,4 млн рублей.

За месяц задолженность сократилась на 9,9 млн рублей, или на 13,6%, сообщают "Вести Карелии".

Большая часть долгов (92,4%) приходится на организации, которые находятся на стадии конкурсного производства в рамках процедуры банкротства.

Подробнее читайте в материале издания.

 

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