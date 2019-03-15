Долги районов Карелии сократились на 7% за год

Объем муниципального долга республики Карелия снизился за год на семь процентов, сообщает региональный Минфин.

По сравнению с показателем на 1 марта прошлого года объем муниципального долга республики снизился на 263,5 млн рублей, или на 7%, информирует министерство финансов региона.

Объем долговых обязательств муниципальных образований республики на 1 марта текущего года составил 3 млрд 725,6 млн рублей.

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