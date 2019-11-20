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Новости. Экономика
10:58, 20 Ноября 2019
фото: gov.karelia.ru

Долги за тепло грозят холодом жителям города Суоярви в Карелии

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Новая теплоснабжающая организация "Карелкоммунэнерго" задерживает расчеты с котельной, как и ее предшественница – ООО "Карелэнергоресурс".

Котельная карельского города Суоярви снизит параметры производимого тепла, если республиканское предприятие "Карелкоммунэнерго" не нормализует расчеты за приобретенную тепловую энергию. Об этом "Столице на Онего" заявил 20 ноября Иван Миронов, возглавляющий ООО "Экотоп", которому принадлежит котельная.

По словам Миронова, задолженность предприятия "Карелкоммунэнерго" перед ООО "Экотоп" превысила уже 9 миллионов рублей. "Это огромная сумма для нашей компании, нам нужно расплачиваться за поставки топлива, которое никто не будет отгружать в долг, и мы будем вынуждены сокращать параметры тепла", - пояснил директор ООО "Экотоп".

Как отметил Иван Миронов, республиканское предприятие "Карелкоммунэнерго" приступило к теплоснабжению жителей Суоярви с октября. Однако новая теплоснабжающая организация пошла по пути своего предшественника – компании "Карелэнергоресурс", которая постоянно задерживала оплату поставленной тепловой энергии. ООО "Карелэнергоресурс" является дочерней фирмой "Корпорации развития Республики Карелия".

Напомним, котельная в Суоярви была построена в 2015 году на средства частной компании "Питэр пит", которая вложила в нее 260 миллионов рублей. В нынешнем году компания "Питэр Пит" обратилась в Арбитражный суд Карелии с иском о признании ООО "Карелэнергоресурс" банкротом, но затем отказалась от своих исковых требований, поскольку "дочка" Корпорации развития республики погасила имевшуюся задолженность.     

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Комментарии

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Козьма
2019-11-20 11:07:56
Кидалово теплоэнергетиков со стороны правительственных теплоснабжающих организаций стало уже нормой . Нормального отопления , видимо , и в этом отопительном сезоне не будет . Дилетанты рулят .
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