Долги жителей Карелии по налогам превысили полмиллиарда рублей

На 1 января 2019 года общая сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц составила более 606 миллионов рублей, сообщает Минфин Карелии.

Жители региона не осуществили уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физические лица до 3 декабря 2018 года. Долг составил более 606 миллионов рублей.

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