Долги жителей Карелии по налогам превысили полмиллиарда рублей

Новости по теме
Загрузка...
На 1 января 2019 года общая сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц составила более 606 миллионов рублей, сообщает Минфин Карелии.
Жители региона не осуществили уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физические лица до 3 декабря 2018 года. Долг составил более 606 миллионов рублей.
Подробности читайте в материале инетрнет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.01.2019, 16:16
21.01.2019, 10:37
25.01.2019, 10:05
24.01.2019, 13:29
25.01.2019, 14:42
Аналитика
25.01.2019 13:12
Капитал
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
22.01.2019 11:20
Чтиво
24.01.2019 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии