Долгий карантин после убийства больного медведя отменен в районе Карелии

В Медвежьегорском районе отменен карантин, установленный в связи с выявлением трихинеллеза у медведя, добытого на охоте.

Ограничительные мероприятия по трихинеллезу на территории Совдозерского охотничьего хозяйства Медвежьегорского района отменены распоряжением министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии. Об этом информирует Минсельхоз республики.

Ограничения были установлены в 2020 году в связи с выявлением трихинеллеза у медведя, добытого на охоте.

Трихинеллез — это антропозоонозная остро и хронически протекающая болезнь многих видов млекопитающих, в том числе и человека, вызываемая личинками и половозрелыми нематодами из рода Trichinella. Для человека заболевание опасно потерей трудоспособности и в некоторых случаях летальным исходом, сообщили в министерстве.

В дикой природе чаще всего источниками трихинеллеза являются медведи, дикие кабаны, барсуки, морские млекопитающие (моржи, тюлени) и др. Среди домашних животных болеют свиньи, собаки, кошки. Домашние животные заражаются при поедании необезвреженных боенских отходов, продуктов убоя охоты, а также грызунов (мыши, крысы).

Заражение происходит при употреблении в пищу мяса и мясных продуктов — сырого фарша, сыровяленых домашней колбасы и окорока, шашлыков, жареного мяса и других мясных продуктов, особенно диких животных, зараженных личинками трихинелл.

Ранее сообщалось, как в Карелии омбудсмен Бойченко провела встречу с медведем.