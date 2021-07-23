Долгожданных дождей в воскресенье не будет в большинстве районов Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 25 июля

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, но преимущественно без осадков. Ветер ожидается умеренный.

Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии тоже прогнозируется облачная с прояснениями погода. Утром и днем местами кратковременные дожди и умеренный ветер.

Температура воздуха ночью +7, +12°С местами до +4°С, днем +18, +23°С, местами до +26°С.