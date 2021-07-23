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Долгожданных дождей в воскресенье не будет в большинстве районов Карелии

Новости. Общество
17:00, 24 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 25 июля

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, но преимущественно без осадков. Ветер ожидается умеренный.

Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии тоже прогнозируется облачная с прояснениями погода. Утром и днем местами кратковременные дожди и умеренный ветер.

Температура воздуха ночью +7, +12°С местами до +4°С, днем +18, +23°С, местами до +26°С.

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Комментарии

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Off
2021-07-24 17:32:50
Уж вечер близится ..а Губер наш молчит.
Изя
2021-07-24 18:08:14
Off, спит наверное в бункере-даче , напился чачи и наелся чебуреков , что еще надо в этой жизни )))
кир
2021-07-24 17:54:09
Off, не так. Уж полночь близится, а Германа всё нет. Классика.
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