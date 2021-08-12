Должник-алиментщик в Карелии под страхом уголовной ответственности устроился на работу

Житель Карелии задолжал 400 тысяч рублей по алиментам и устроился на работу, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находится исполнительное производство о взыскании с должника алиментных платежей.

Мужчина длительное время официально не работал, перебивался случайными заработками, выплачивая на содержания ребенка незначительные суммы. В результате накопилась задолженность по алиментам более 400 тысяч рублей.

Должник неоднократно привлекался судом к административной ответственности, с отбыванием наказания в виде обязательных работ.

Судебный пристав написал рапорт за уклонение от уплаты алиментов. Дознавателем возбуждено уголовное дело и передано в суд, который назначил должнику 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком один год.

Однако после наступления уголовной ответственности неплательщик не сразу сделал правильные выводы.

Судебный пристав-исполнитель вновь вынес постановление о привлечении должника к административной ответственности. Суд назначил ему наказание сроком 20 часов обязательных работ. Чтобы в дальнейшем избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, должник отбыл назначенное ему административное наказание и официально трудоустроился.

В организацию, где работает должник, судебным приставом-исполнителем направлена копия исполнительного документа и требование производить удержания задолженности по алиментам в размере 50% от дохода алиментщика до полного погашения долга.