Должники перед бюджетом предпочли не отчитываться перед властями Карелии

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На заседание комиссии Минфина, разбирающей ситуацию с задолженностью предприятий, не явились ряд включенных в повестку представителей компаний-должников.
В повестку дня на рассмотрение были включены 26 организаций-недоимщиков, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Карелии и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, на общую сумму 211 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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