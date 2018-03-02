Должники перед бюджетом предпочли не отчитываться перед властями Карелии

На заседание комиссии Минфина, разбирающей ситуацию с задолженностью предприятий, не явились ряд включенных в повестку представителей компаний-должников.

В повестку дня на рассмотрение были включены 26 организаций-недоимщиков, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Карелии и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, на общую сумму 211 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

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