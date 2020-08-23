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"Дом Кантеле" в Петрозаводске ожидает ремонт почти за 2 млн рублей

Новости. Экономика
10:40, 24 Августа 2020
фото: Карты Google
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На сайте госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для выполнения работ по текущему ремонту здания, где располагается ансамбль "Кантеле".

Победителю аукциона предстоит выполнить текущий ремонт фасадов, крыльца главного входа и тротуаров дворовой территории здания "Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле". 

Аукцион размещен Центром организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики. Заказчиком является Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры. Максимальная цена контракта составляет 1,9 млн рублей. Источником финансирования является бюджет республики.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2020-08-24 12:06:29
На зарплату руководящего состава этого учреждения (директор, три заместителя, главбух) ежемесячно расходуется около полумиллиона рублей. При этом есть немало обоснованных сомнений в компетентности и в эффективности работы этих "высокооплачиваемых специалистов".
На этом фоне сумма, выделенная на ремонт здания, — это сущие копейки.
Вячеслав
2020-08-24 11:46:37
Публичную библиотеку на Пушкинской, которую "сделали" за 800.000.000 недавно, сейчас третий месяц ремонтируют опять....
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