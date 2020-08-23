"Дом Кантеле" в Петрозаводске ожидает ремонт почти за 2 млн рублей

На сайте госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для выполнения работ по текущему ремонту здания, где располагается ансамбль "Кантеле".

Победителю аукциона предстоит выполнить текущий ремонт фасадов, крыльца главного входа и тротуаров дворовой территории здания "Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле".

Аукцион размещен Центром организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики. Заказчиком является Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры. Максимальная цена контракта составляет 1,9 млн рублей. Источником финансирования является бюджет республики.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".