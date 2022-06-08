«Дом профессоров» в Петрозаводске стал объектом культурного наследия

Располагающийся на проспекте Ленина в Петрозаводске «Дом профессоров» включен в перечень объектов культурного наследия на территории Карелии.

«Дом профессоров», построенный в 1940 году в Петрозаводске, по приказу Управления по охране объектов культурного наследия республики включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Карелии. Объект находится по адресу пр. Ленина, 33б. Об этом информирует паблик управления.

Историко-культурную ценность объекта определяют мемориальная составляющая — в доме проживал профессорско-преподавательский состав университета, внесший вклад в развитие высшего образования республики Карелия; архитектурный облик; историческая связанность с расположенным в непосредственной близости зданием ПетрГУ, являющимся объектом культурного наследия регионального значения.

Сообщается, что первая очередь здания Карельского государственного педагогического института (впоследствии — Карело-Финского государственного университета) была построена в 1935–1937 гг. Планировалась и вторая очередь учебного корпуса, размещаемая в том же квартале главным фасадом к проспекту Ленина, но это было осуществлено лишь после войны. Вокруг первой очереди здания вуза появился университетский городок. На улице Гористой (сейчас — улица Антикайнена) в 1940 году был построен «Дом профессоров», ныне имеющий адрес пр. Ленина, д. 33б.

По оценке Управления по охране объектов культурного наследия, «Дом профессоров» «стилистически ближе к неоклассике, несмотря на некоторые отзвуки конструктивизма, обнаруживаемые в его облике». Сообщается, что объект является «интересным и редким образцом переходного периода к советской неоклассике в архитектуре».