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08.07.2020 18:20

Дома в центре Петрозаводска подсветят

Новости. Общество
08:20, 09 Июля 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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После завершения ремонта фасадов домов на площади Гагарина будет установлена архитектурная подсветка, сообщили в администрации Петрозаводска.

В центре карельской столицы продолжается обновление фасадов многоквартирных домов. Сейчас работы ведутся одновременно на 36 объектах. По поручению Ирины Мирошник специалисты администрации ведут непрерывный контроль за работой подрядчиков.

Сегодня заместитель начальника управления жилищного хозяйства Наталья Чернобай и специалисты МКУ "Служба заказчика" вновь проинспектировали ход ремонта.

Основная часть работ уже выполнена. Так, например, дома №37 и 38 на проспекте Ленина окрашены в новый цвет - терракотовый с белым. Площадь Гагарина заметно преобразилась. Вскоре здания здесь украсят подсветкой, на фасады нанесут антивандальное покрытие, на домах установят водосточное оборудование.

В мэрии отметили, что цветовое решение данных объектов разработано архитектором Александром Савельевым при поддержке Союза архитекторов Карелии. Разработчики эскизного проекта по колеровке зданий строго контролируют процесс окрашивания. По мнению экспертов, обновленные фасады станут ярким, запоминающимся акцентом в облике города.

Администрация напоминает, к 100-летию республики в Петрозаводске планируется отремонтировать 48 многоквартирных домов, расположенных в центре карельской столицы. Сейчас подрядчики очищают облицовочную плитку, демонтируют старые водосточные системы, грунтуют и штукатурят стены, обрабатывая их антивандальным покрытием, обновляют балконы, карнизы, окна, металлические ограждения и другие элементы зданий.

Все ремонтные работы планируется завершить к середине сентября.

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