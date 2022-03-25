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Дополнительные поезда отправятся из Ленобласти в Приладожье Карелии в мае

Новости. Общество
09:59, 30 Марта 2022
фото: © Пыхалова Юлия / «Комсомольская правда»

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«РЖД» запускает в апреле-мае дополнительные поезда «Ласточка» из Выборга в Сортавалу.

Как сообщается на сайте Октябрьской железной дороги, холдинг «РЖД» назначает дополнительные поезда «Ласточка» № 826/825 сообщением Сортавала–Выборг–Сортавала. Они будут курсировать с 30 апреля по 29 мая.

Так, поезда пойдут 30 апреля, 1–9 мая, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая.

Дополнительные «Ласточки» вводятся в целях развития туристических возможностей регионов и для удобства пассажиров, планирующих посетить Карелию.

На данном маршруте действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%.

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