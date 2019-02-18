Дорога к госгранице на севере Карелии может быть отремонтирована за федеральный счет

Правительство Карелии планирует передать автодорогу в направлении международного пункта пропуска "Люття" на границе с Финляндией в федеральную собственность.

Этот вопрос обсуждался на встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом на Сочинском инвестиционном форуме.

Автомобильная дорога от трассы "Кола" к перегруженному в настоящее время пункту пропуска планируется к передаче в федеральную собственность. Приведение дороги в нормативное состояние отразится на усилении транзитной роли данного транспортного коридора, что создаст дополнительные предпосылки к увеличению объемов грузоперевозок через пункт пропуска "Люття", сообщают "Вести Карелии".

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