09:11, 18 Февраля 2019
Дорога к госгранице на севере Карелии может быть отремонтирована за федеральный счет
Новости по теме
Загрузка...
Правительство Карелии планирует передать автодорогу в направлении международного пункта пропуска "Люття" на границе с Финляндией в федеральную собственность.
Этот вопрос обсуждался на встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом на Сочинском инвестиционном форуме.
Автомобильная дорога от трассы "Кола" к перегруженному в настоящее время пункту пропуска планируется к передаче в федеральную собственность. Приведение дороги в нормативное состояние отразится на усилении транзитной роли данного транспортного коридора, что создаст дополнительные предпосылки к увеличению объемов грузоперевозок через пункт пропуска "Люття", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
11.02.2019, 11:36
12.02.2019, 13:57
12.02.2019, 12:09
11.02.2019, 16:45
14.02.2019, 10:33
12.02.2019, 09:50
Аналитика
Сегодня 10:55
Политкухня
Борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, - никакой масштабной кампании пока не предвидится.
Сегодня 09:35
15.02.2019 10:09
14.02.2019 10:42
14.02.2019 10:33
Чтиво
Сегодня 11:43
Личное мнение
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
12.02.2019 12:09
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
Медиа
17.02.2019 08:33
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии