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Новости. Общество
14:49, 25 Мая 2018

Дороги в двух районах Карелии отремонтируют более чем на 100 млн рублей

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В ближайшие дни начнутся ремонтные работы на автомобильных дорогах в районах Карелии, сообщает правительство республики.

"В Беломорском и Прионежском районах до конца июня отремонтируют участки двух дорог регионального значения. В июле будут заключены контракты на ремонт четырёх мостов в Беломорском, Медвежьегорском и Олонецком районах", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Беломорский район завозят технику для ремонта участков автомобильной дороги "Пушной – Беломорск", 26 мая дорожники приступят к фрезерованию покрытия, а на следующей неделе начнут укладывать новое асфальтобетонное покрытие.

Государственный контракт заключён с ООО "Кондопожское ДРСУ". Стоимость работ составляет 46,2 млн рублей. Завершить их подрядчик должен 1 июля.

В начале июня начнется ремонт дороги "Петрозаводск – Ошта" (Прионежский район) с 8 по 55 км (выборочно, участками общей протяжённость 9 км). Контракт заключён с ООО "НордСтройТранс". Стоимость работ – 69,5 млн рублей.

Кроме того, в начале июня будут объявлены торги на проведение ремонта четырёх мостов в Беломорском, Медвежьегорском и Олонецком районах. В июле планируется заключить контракты на ремонт мостов через р.Вирма на 36-м км автодороги "Беломорск – Сумпосад – Колежма", через р.Немино на 1-м км автодороги "Подъезд к п.Немино", через р.Обжа на 70-м км автодороги "Усланка – Мегрега – Обжа". Завершение работ по этим трём контрактам запланировано на 2019-й год.  Контракт на ремонт моста через р. Видлица на 18-м км автодороги "Видлица – Кинелахта – Ведлозеро" будет заключен в июле. Завершить работы планируется до конца 2018 года.

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