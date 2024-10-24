Дорожная полиция Петрозаводска бьет тревогу: водители саботируют правила остановки и стоянки автомобилей

Ежедневно инспекторы пресекают десятки нарушений правил остановки и стоянки автомашин.

Водители Петрозаводска массово игнорируют правила дорожного движения, отмечают в Госавтоинспекции Петрозаводска.



Ежедневно автоинспекторы пресекают десятки нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.



Водители паркуют свои автомобили в зоне действия знака «Остановка запрещена». За данное нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в полторы тысячи рублей, а также эвакуация автомобиля на штрафстоянку.



Также автовладельцы ставят машины на пешеходном переходе или ближе 5 метров перед ним. За данное нарушение тоже предусмотрена эвакуация авто и штраф в одну тысячу рублей.



Кроме того, водители карельской столицы паркуют автомобили в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся автомобилем менее 3 метров, что создает препятствие для движения других машин.

За данное нарушение предусмотрен штраф 2 тысячи рублей и задержание автомобиля, отметили в дорожной полиции.



