Дорожные камеры будут фиксировать нарушение ПДД, которое раньше они не замечали

В России дорожные камеры научат фиксировать такое нарушение, как невключенные ходовые огни и неработающие фары ближнего света.

Как выяснил Autonews.ru, новые функции распознавания при помощи нейросети получат комплексы, которые разработали в компании «Астралаб».

Новый функционал камеры получат уже этой осенью, сообщил генеральный директор «Астралаб» Сергей Ласкин. При этом регионы будут сами решать, когда начинать пользоваться новыми возможностями камер.

«Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», — заявил Ласкин.

Разработчик отметил, что реализация этой функции на высоком уровне — очень сложная задача.

«Например, если днем при ярких лучах света едет серебристый автомобиль, то понять, горят у него фары или нет, довольно сложно, — уточнил один из авторов технологии. — Этим занимается нейросеть. Она находит фары и определяет, есть там свечение или нет».

Как уверяют разработчики, для нейросети не составит проблем разобраться с разными моделями световой оптики от разных автопроизводителей.