Досрочно погасившим кредиты гражданам вернут часть денег за страховку

С 1 сентября вступает в силу федеральный закон, согласно которому гражданам, досрочно погасившим свои кредиты, вернут часть страховой премии.

Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, до сих пор заемщикам зачастую приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии.

“Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел. Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан”, — сказал Володин.

Какие еще законы вступают в силу в сентябре, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".