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Досрочную пенсию можно получить раньше, чем планировалось: разъяснения Пенсионного фонда Карелии

Новости. Общество
10:49, 21 Апреля 2021
фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии подготовило разъяснения об изменении порядка расчета трудового стажа – в него теперь включаются периоды повышения квалификации с отрывом от производства.

Изменения вступили в силу с 18 марта 2021 года и касаются всех категорий граждан, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение.

«Начиная с указанной даты, в стаж работы, дающей право на досрочную страховую пенсию, засчитываются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников (периоды повышения квалификации с отрывом от работы), которые являются условием выполнения работниками определенных видов деятельности и обязанность проведения которых возложена на работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», - пояснили в ОПФР.

На какие категории работников распространяется новый порядок, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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