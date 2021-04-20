Досрочную пенсию можно получить раньше, чем планировалось: разъяснения Пенсионного фонда Карелии

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии подготовило разъяснения об изменении порядка расчета трудового стажа – в него теперь включаются периоды повышения квалификации с отрывом от производства.

Изменения вступили в силу с 18 марта 2021 года и касаются всех категорий граждан, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение.

«Начиная с указанной даты, в стаж работы, дающей право на досрочную страховую пенсию, засчитываются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников (периоды повышения квалификации с отрывом от работы), которые являются условием выполнения работниками определенных видов деятельности и обязанность проведения которых возложена на работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», - пояснили в ОПФР. На какие категории работников распространяется новый порядок, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".