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Доступность бензина в Карелии, несмотря на рост цен, выше чем по России

Новости. Общество
12:01, 10 Февраля 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Карелия заняла 25 место в рейтинге регионов России по доступности бензина – расчеты были сделаны исходя из того, сколько литров топлива можно купить на среднемесячную заработную плату.

Исследование проводило агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

"Доходы населения в регионах существенно различаются, поэтому цена на АЗС не всегда свидетельствует о большей или меньшей нагрузке на бюджет водителей. Все зависит от отношения цены бензина к заработной плате",- говорится в пояснении к рейтингу.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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