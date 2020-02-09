Доступность бензина в Карелии, несмотря на рост цен, выше чем по России

Карелия заняла 25 место в рейтинге регионов России по доступности бензина – расчеты были сделаны исходя из того, сколько литров топлива можно купить на среднемесячную заработную плату.

Исследование проводило агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

"Доходы населения в регионах существенно различаются, поэтому цена на АЗС не всегда свидетельствует о большей или меньшей нагрузке на бюджет водителей. Все зависит от отношения цены бензина к заработной плате",- говорится в пояснении к рейтингу. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".