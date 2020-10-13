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Дотации для Карелии из федеральной казны снова увеличатся из-за коронавируса

Новости. Экономика
13:01, 14 Октября 2020
фото: pixabay
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Бюджет Карелии получит из федеральной казны дополнительные средства для компенсации потерь, связанных с сокращением доходов из-за коронавируса.

Об этом сообщила сегодня на заседании комитета по бюджету и налогам парламента Карелии министр финансов Елена Антошина.

Она представила депутатам проект изменений в законе о бюджете на 2020 год, которые предусматривают увеличение безвозмездных поступлений из федеральной казны.

"Дотация для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией в размере 357,8 млн рублей. Она направлена…на замещение выпадающих доходов бюджетов Республики Карелия по налогу на прибыль", - сообщила Антошина.

На какие цели пойдут эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сергей
2020-10-14 13:49:12
Прожрут всё местные региональные чинуши , на зарплаты пустят и премии .
zanoza
2020-10-14 13:34:40
Сколько дотаций из федеральной казны не давай, распилят и не заметят.
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