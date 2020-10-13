Дотации для Карелии из федеральной казны снова увеличатся из-за коронавируса

Бюджет Карелии получит из федеральной казны дополнительные средства для компенсации потерь, связанных с сокращением доходов из-за коронавируса.

Об этом сообщила сегодня на заседании комитета по бюджету и налогам парламента Карелии министр финансов Елена Антошина.

Она представила депутатам проект изменений в законе о бюджете на 2020 год, которые предусматривают увеличение безвозмездных поступлений из федеральной казны.

"Дотация для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией в размере 357,8 млн рублей. Она направлена…на замещение выпадающих доходов бюджетов Республики Карелия по налогу на прибыль", - сообщила Антошина.

На какие цели пойдут эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".