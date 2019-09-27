Доверчивый таксист в Петрозаводске купил продукты для мошенника

По просьбе заказчика таксист купил продукты и пополнил чужой счет мобильного телефона, сообщили в МВД Карелии.

Пока он добирался до указанного адреса, на его телефон позвонил заказчик. Он попросил по пути заехать в магазин и купить определенные продукты. Петрозаводчанин согласился, а после этого последовала еще одна просьба – пополнить счет мобильного телефона на 2,6 тысяч рублей. Деньги заказчик обещал отдать при встрече.

Приехав к указанному адресу с продуктами, 27-летний петрозаводчанин припарковался у подъезда и стал ждать тех, кто оплатит ему хлопоты. Но из подъезда никто не вышел. Когда он перезвонил предполагаемому клиенту, тот просто отключил телефон.

Ущерб от действий злоумышленников составил 3,4 тысячи рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.