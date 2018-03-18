Доверенные лица кандидатов в президенты России обсудили итоги выборов в Карелии

Доверенные лица кандидатов в президенты РФ после закрытия избирательных участков обменялись мнениями о ходе избирательной кампании и голосования в Карелии.

Доверенное лицо Павла Грудинина, журналист Наталья, Захарчук сообщила, что штаб кандидата от КПРФ в Карелии активно сотрудничал с Общественным штабом по наблюдению за выборами.

"Вместе мы сопроводили на избирательные участки более 200 наблюдателей. Мы зафиксировали всего одно, на мой взгляд, серьезное нарушение", - сказала Наталья Захарчук.

Речь идёт о жалобе, которую доверенное лицо Павла Грудинина подала сегодня в республиканский Центризбирком. Наталья Захарчук требовала признать незаконной агитацией дополнительные материалы, которые были размещены на информационных стендах со сведениями о кандидатах в Президенты РФ. Дополнительная вклейка на стенды понадобилась после того, как ФНС России установила, что один из кандидатов представил в ЦИК РФ недостоверные имущественные сведения. Такими дополнительными материалами были оснащены информационные стенды на всех избирательных участках Карелии по решению ЦИК России. Жалобу Натальи Захарчук республиканский Центризбирком оставил без удовлетворения.

"Решение ЦИК Карелии не было для меня неожиданным и удивительным", - сказала Наталья Захарчук.

При этом она добавила, что иных серьезных нарушений штаб Павла Грудинина не зафиксировал. Некоторые сомнения вызвало, что слишком много людей по сравнению с предыдущими выборами захотели проголосовать на дому. Наблюдатели, съездив вместе с сотрудниками ЦИК к таким избирателям, убедились, что это реальные люди, а не фейки, сказала Наталья, Захарчук.

"Вместе мы сопроводили на избирательные участки более 200 наблюдателей. Мы зафиксировали всего одно, на мой взгляд, серьезное нарушение", - сказала Наталья Захарчук.

По ее словам , для кандидата Грудинина избирательная кампания была сложной, поскольку он неоднократно подвергался информационным атакам.

Представитель Владимира Путина, директор музея изобразительных искусств Карелии Наталья Вавилова отметила высокий уровень организации голосования.

"На моем избирательном участке мне очень понравилась хорошая, спокойная атмосфера, все было продумано, волонтеры помогали пожилым людям подняться по лестницам и так далее.Очень четко работала участковая избирательная комиссия. Тем не менее, в кабинки для голосования была очередь, но это порадовало: народ все прибывал. Порадовало и то, что среди пришедших на участки было очень много молодежи", - сказала Наталья, Вавилова.

Доверенное лицо Владимира Путина, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин отметил, что на избирательный участок, где он голосовал, люди приходили приходили целыми семьями, с маленькими детьми.

"В наш штаб не поступило никаких серьезных замечаний. У нас уже традиционно в последние годы хорошо работают избирательные комиссии, просто хорошо работают", - сказал Анатолий Воронин.

Представитель Бориса Титова Антон Сеничев подчеркнул, что предвыборная кампания в Карелии, по его мнению, проходила в корректном и культурном русле, и это отрадно.

"Если говорить о нашем кандидате, то наша задача была показать, , что старая экономика себя исчерпала и нужны новые решения", - заявил Антон Сеничев.