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Новости. Общество
20:40, 11 Мая 2018
фото: rianovosti

Доверие россиян к телевидению продолжает снижаться

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Уровень доверия россиян к информации, которую транслируют по телевидению, продолжает снижаться, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В апреле 2018 года 43% респондентов заявили, что доверяют телевидению больше, чем остальным источникам информации. Весной 2015 года о большем доверии ТВ заявили 63% респондентов, в январе следующего года — 58%, в феврале и мае 2017 года — 50%, в июне 2017 года — 47%, сообщает "Коммерсантъ".

Вопрос задавался в форме: "Есть ли источники информации, которым вы доверяете больше, чем остальным? И если да, то каким именно? Назовите не более трех таких источников".

27% участников опроса в 2018 году заявили, что источников информации, которым они доверяют больше, нет. Новостным сайтам в интернете больше доверяют 20% россиян — на 5% больше, чем в 2015 году. Доверяют печатной прессе 8% россиян — столько же верят форумам, блогам и соцсетям. 7% больше больше доверяют разговорам с друзьями и родственниками. Худший результат у радио — 6%.

Результаты апрельского опроса "Левада-центра" свидетельствуют, что ТВ остается главным источником информации в России — новости при помощи телевидения узнает 85% граждан страны. При этом заслуживающим доверие источником информации телевидение назвал 51% респондентов.

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