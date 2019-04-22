"Довыборы депутатов представляют шанс для оппозиции получить место в Петросовете"

В сентябре, в единый день голосования, в столице Карелии состоятся довыборы двух депутатов Петрозаводского городского совета.

С одной стороны, это – вполне заурядное событие. В сентябре 2018 года уже проходили довыборы депутата в одном из одномандатных округов, и это не вызвало какого-либо изменения в конфигурации сложившейся в Петрозаводске властной коалиции. С другой стороны, любые выборы и довыборы депутатов всегда представляют собой шанс для оппозиции получить представительство в городском парламенте или увеличить состав работающей там фракции.

Сама избирательная кампания начнётся около 20 июня, и до её старта, в принципе, ещё остаётся время для определения не только списка желающих побороться за политическую власть, но и основных положений предвыборных платформ.

В указанном контексте интерес представляют позиции будущих кандидатов от КПРФ и "Справедливой России". Коммунисты продолжают сравнительно удачно обуздывать тему протеста против действий федеральных и региональных властей по оптимизации социальной сферы. Отсутствие минимально значимого успеха в социально-экономическом положении Петрозаводска и всей Карелии играет им только на руку.

Ситуация со справедливороссами намного сложнее. Партии так и не удаётся выйти на трек формирования достаточно внятной и непротиворечивой идеологической платформы.

Обращают на себя внимание и странности, продолжающие происходить с партийными отделениями "Яблока", Партии Роста и "Патриотов России". Никакой межвыборной активности указанных партийно-политических сил не фиксируется.

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