Дождались: В Петрозаводске открылся современный пансионат для пожилых Северянка

Сезон отпусков закончился, и в пансионате для пожилых и инвалидов «Северянка» появились свободные женские места.

Пансионат «Северянка» — это отличный вариант для длительного проживания пожилого человека.

Почему же стоит выбрать именно «Северянку»?



Комнаты

• Индивидуальный ночной свет

• Кровати из массива сосны. Функциональные кровати для маломобильных! Чистенькие, высокие ортопедические матрасы! Хлопковое постельное белье, невесомые подушки и одеяла. Никакой дешевой синтетики! Уютные шторы и покрывала. Именно такие, которые любят бабушки и дедушки.

Санузлы

• Полностью адаптированы для пожилых людей и колясочников. Душевые кабины с поддоном? Нет! Поддон из натурального камня в один уровень с полом!

• Зеркало с наклоном. Для того, чтобы человек и на коляске мог самостоятельно выполнять гигиенические процедуры. Мы за то, чтобы максимально сохранить самообслуживание.

Гостиная-столовая

• Качество мебели и стильный дизайн вы можете самостоятельно оценить на фото. Удобные стулья, диван и кресла. Очень стильно, тепло и уютно.

• А какая красивая посуда и сервировка. Повышается аппетит и настроение. Появляется желание одеть самые красивые бусы к ужину, потанцевать с кавалером или спеть с подругами старые добрые песни!

Но самая главная гордость наших пансионатов — это сотрудники! Добрые, внимательные и обязательно с чувством юмора! Всегда с удовольствием выслушают, помогут и не дадут заскучать ни на минуту.

Получить консультацию вы можете по телефону +79114267767 (Наталья) с 9 до 20 часов без выходных.

Стоимость проживания составляет 1500 рублей в сутки

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Мы Вконтакте: https://vk.com/pansionatseveryanka

Адрес: Петрозаводск, ул. Повенецкая, 3



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