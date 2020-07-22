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Дожди и грозы ожидаются в пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 23 Июля 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 24 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в пятницу на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями.  Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах - грозы.

Ветер юго-западный, южный, на севере восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +15, +20 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадки, днем небольшие кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +9, +11 градусов. Днем потеплеет до +17, +19 градусов.

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Комментарии

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2020-07-23 17:53:53
Известные карельские фотографы будут фотографировать лужи и выкладывать фоточки в интернетиках. Агрикалчнутые
так называемые интеллектуалы типа липовецкого и фукса будут ими восхищаться. Так и живем, такая вот производительность труда.
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