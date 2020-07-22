Дожди и грозы ожидаются в пятницу в Карелии

О погоде на 24 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в пятницу на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах - грозы.

Ветер юго-западный, южный, на севере восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +15, +20 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадки, днем небольшие кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +9, +11 градусов. Днем потеплеет до +17, +19 градусов.