Древлянка-8 распахнет свои двери в День знаний

День открытых дверей состоится в одном из самых чистых микрорайонов города.

Уже через 5 дней в стране начнется новый учебный год. 1 сентября официально считается Днем знаний, днем новых начинаний. Этот праздник ждут миллионы людей по всей стране. С нетерпением ждут его и на Древлянке-8, ведь большинство жителей - это семейные пары с детьми. Начать свою жизнь с нового шага - переезда в самый чистый и ответственный район Петрозаводска, предлагает и компания "Чистый город". 1 сентября в микрорайоне Древлянка-8 пройдет День открытых дверей.

На этом мероприятии всем желающим предоставят возможность посетить готовые квартиры разных планировок. Гости посмотрят варианты квартир под чистовую отделку и проверят качество строительных материалов. Также будет возможность посетить кладовые помещения, построенные на цокольном этаже. Такое помещение для хранения вещей можно приобрести в собственность вместе с квартирой.

Вместе со специалистами компании можно рассмотреть все варианты приобретения жилья и рассчитать взносы (это может быть единоразовый платеж, платеж с рассрочкой на несколько месяцев, покупка с использованием жилищных сертификатов и материнского капитала и т. п.). "Чистый город" работает практически со всеми крупными банками РФ, поэтому для будущих жильцов есть несколько вариантов приобретения жилья в ипотеку.

Кстати, в только что сданном доме номер 10 (технический номер 15) есть несколько незабронированных квартир. Таким образом, вы можете заключить договор и получить ключи от своей новенькой квартиры уже в сентябре!

Присоединяйтесь к жителям Древлянки-8. Начните новый этап своей жизни с чистого листа, с чистого района.

Приходите 1 сентября с 10:00 до 16:00 по адресу: ул. Чистая, д. 5

Для участия в Дне открытых дверей нужно предварительно записаться по телефону 67-20-99.

Подробности на сайте.

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