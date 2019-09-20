Подписаться
Новости. Общество
23:30, 20 Сентября 2019
фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Друзья Заворотнюк рассказали подробности о болезни актрисы

Загрузка...

Также друзья Заворотнюк рассказали, что с актрисой работают "лучшие нейрохирурги России", и сейчас появилась надежда на выздоровление.

По словам друзей, болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк развивалась стремительно, пишет РИА Новости со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Отмечается, что за год до беременности Заворотнюк готовилась к гормональной терапии и проходила "серьезное обследование", включавшее МРТ головного мозга. При этом на тот момент медики не обнаружили никаких признаков онкологии.

"Болезнь была выявлена только после родов", — рассказал один из источников издания.

Также друзья Заворотнюк рассказали, что с актрисой работают "лучшие нейрохирурги России", и сейчас появилась надежда на выздоровление.

"Они (медики. — Прим. ред.) осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше", — отметили они.

В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.

В среду в "Комсомольской правде" появилась публикация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2019-09-21 12:52:15
Верю что всё будет хорошо!!!
Джуманский
2019-09-21 12:30:30
Одна из немногих по настоящему красивых женщин. Хотя и надежды практически нет, чудеса иногда случаются.
кир
2019-09-21 00:10:59
Анастасию жалко, а надежды нет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2019, 15:04
Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
15.09.2019, 09:30
В Петрозаводске начался первый день "итальянской забастовки" работников скорой помощи
16.09.2019, 11:35
В ДТП с лосем на трассе в Карелии погибла женщина и пострадала семья с ребенком
15.09.2019, 10:26
В Петрозаводске автоледи сбила беременную женщину на переходе
16.09.2019, 15:08
Установлена личность пенсионера, умершего в "скорой" в Петрозаводске

Аналитика

20.09.2019 13:25
Обществоведение
Российскую школу хотят избавить от религиозного образования 5
РПЦ призвала федеральные власти не утверждать новые образовательные стандарты, разработанные министерством просвещения РФ.
Какое–то время мы бегали 2
18.09.2019 13:50
"Простые работяги на нашей стороне" 4
18.09.2019 09:52
Лучший способ потратить материнский капитал
17.09.2019 14:12
"Единственный независимый" 2
17.09.2019 10:57
Вся аналитика

Чтиво

19.09.2019 14:18
Без политики
Эпидемия XXI века
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Приказ: объект не открывать 2
19.09.2019 14:04
Что нужно знать перед тем, как начать заниматься спортом
18.09.2019 09:55
Ночной протокол 9
16.09.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

"РЕЗОНАНС" НА ТНТ-ОНЕГО
20.09.2019 16:02
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»