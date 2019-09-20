Друзья Заворотнюк рассказали подробности о болезни актрисы

Также друзья Заворотнюк рассказали, что с актрисой работают "лучшие нейрохирурги России", и сейчас появилась надежда на выздоровление.

По словам друзей, болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк развивалась стремительно, пишет РИА Новости со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Отмечается, что за год до беременности Заворотнюк готовилась к гормональной терапии и проходила "серьезное обследование", включавшее МРТ головного мозга. При этом на тот момент медики не обнаружили никаких признаков онкологии.

"Болезнь была выявлена только после родов", — рассказал один из источников издания.

Также друзья Заворотнюк рассказали, что с актрисой работают "лучшие нейрохирурги России", и сейчас появилась надежда на выздоровление.

"Они (медики. — Прим. ред.) осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше", — отметили они.

В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.

В среду в "Комсомольской правде" появилась публикация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.