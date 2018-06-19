ДТП спровоцировало пробку на Чапаева

В Петрозаводске автомобилисты в вечерний час-пик были вынуждены проводить время в "пробке" из-за аварии на кольце у "Лотос плазы".

Вечером 19 июня на кольце не поделили дорогу легковые автомобили.

"На верхнем Чапаевском кольце стою в пробке уже минут 15", - рассказал один из автолюбителей, приславший фото в редакцию.