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Новости. Общество
19:10, 10 Июня 2019

"Дукалис" объяснил, почему бросил жену ради 17-летней возлюбленной

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Актер культового сериала "Улицы разбитых фонарей" Сергей Селин рассказал, как уходил из семьи.

Сергей Селин, который прославился в конце 90-х ролью лейтенанта Дукалиса в детективном сериале про питерских ментов, стал участником ток-шоу. В телепередаче "Секрет на миллион" Селин рассказал Лере Кудрявцевой, что уже после первых нескольких лет брака с женой Ларисой понял, что любовь прошла. При этом в семье рос сын по имени Прохор. Селин, по его словам, из года в год предлагал жене Ларисе развестись, но серьезное решение раз за разом откладывалось, пишет "Узнай все".

В итоге он сообщил, что завел роман на стороне с 17-летней студенткой. Аней. Сергей и Анна познакомились, когда он читал лекцию в институте в качестве приглашенного оратора.

Последней каплей перед разводом, как рассказал Селин, стало "странное поведение жены".

По его словам, после того как он начал ей изменять, Лариса бросилась во все тяжкие — стала ходить по ночным клубам с подругами и напропалую веселиться там.

Несмотря на очевидные нестыковки в рассказе Сергея Селина, он считает себя порядочным мужчиной. Его позиция такова: да, я пропадал на гастролях и изменял законной жене с малознакомыми девушками; но то, что она стала тусоваться по клубам — недопустимо.

"Лариса хорошо живет: созерцает мир, путешествует на те деньги, которые я оставил ей. Сын обеспечен жильем, машиной, я помог ему с бизнесом", - сказал Селин.

Во втором браке с Анной у Сергея Селина двое детей. Остепенившийся актер старается проводить все свободное время с новой семьей.

Отмечается,  что многие мужчины в кризисе среднего возраста, особенно если они в этот момент добились популярности, меняют жен на тех, что помоложе и "поновее". К примеру, никому из женатых участников театра "Квартет И" не удалось сохранить первые браки. Развелись и Камиль Ларин, и его коллега Леонид Барац. Редакция uznayvse.ru напоминает также, что некоторое время назад в Сети обсуждали семейные фото Валерия Меладзе и его молодой жены Альбины Джанабаевой — к ней певец также ушел из первой семьи после нескольких лет романа.

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