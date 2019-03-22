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Новости. Культура
15:55, 22 Марта 2019

Участники семинара обсудили вопросы поддержания чистоты в Кижских шхерах

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Вопросы поддержания чистоты вблизи деревень на островах архипелага Кижские шхеры  обсуждали участники семинара "Обращение с отходами в деревнях Кижских шхер", организованного музеем-заповедником "Кижи" 20 марта 2019.

От теории перешли к практическим заданиям. Каждый из участников ощутил себя  проводником новой и важной для всех информации.

Подобное обучение проводилось впервые и оказалось интересным и необходимым как местным жителям Заонежья, так и горожанам. Собрались 25 представителей из 11 деревень Кижской округи, сотрудники музея-заповедника, специалисты Росприроднадзора, ООО "Автоспецтранс", НП "Водлозерский", внештатные экскурсоводы музея "Кижи" и волонтёры. Такое объединение вызвано стремлением  создать действующую систему в деятельности по сбору отходов в Кижских шхерах.

Учитывая особенности территории, а деревни разобщены водой, можно предположить, что система не будет простой и участвовать в работе придётся всем. На семинаре ощущалось, что жители настроены по-боевому, и многое уже делают своими силами. Но, к сожалению, такое явление как стихийные свалки, ещё встречается на окрестных с музеем "Кижи" островах.  

Семинар проводился в рамках проекта Программы приграничного сотрудничества "Карелия" - "Устойчивость под давлением: способность окружающей среды объектов природного и культурного наследия противостоять высокой рекреационной нагрузке".

Организаторы и лекторы семинара ознакомили участников с требованиями  законодательства, масштабом проблемы отходов в мире, способами утилизации и порядком вывоза отходов. В условиях островного расположения деревень – это непростая задача. Кижане узнали о порядке  заключения договоров с хозяевами домов, смогли задать свои вопросы  и напрямую обратиться к региональному оператору.

На семинар были приглашены опытные экопросветители из Москвы и Петрозаводска. Они  объяснили, в чём состоит самый прогрессивный на сегодня метод работы с отходами – это жизнь по принципу "Ноль отходов".  При любой дальнейшей судьбе отходов (захоронение или сжигание на мусоросжигающем заводе)  значение имеет  сортировка по веществам и составу, как то: стекло, бумага, органический мусор, пластик. Многие впервые узнали, что сжигание отходов холодным способом – в кострах, бочках, печах, и особенно сжигания смеси органики с упаковками из полиэтилена, пластика  и  бумаги несут страшную опасность. Такой способ избавиться от бытовых отходов называют "крематорием для себя". При горении выделяются диоксины - это супероксиданты, снижающие иммунитет и порождающие онкологические процессы.

Как обращаться с батарейками и почему нельзя их выкидывать? Как создавать компостные ящики для органики и что не должно попадать в них? Какие успешные проекты по сбору отходов уже действуют в нашем городе? Эти темы организаторы семинара предложили провести в интересной форме интерактивных заданий и командных обсуждений. Интересно и важно было услышать подтверждение теории личным опытом и  практическими примерами из других городов и стран.

Все общие и частные вопросы предстоит учитывать всем жителям Кижских шхер и сделать ряд существенных практических шагов, чтобы отходов становилось меньше, чтобы жители тратили на их транспортировку и утилизацию меньше средств, и при этом территория сохраняла чистоту, естественную красоту и природную ценность.

Думаем глобально - о сохранении биосферы и  природных ресурсов, о здоровье человечества. А действуем локально, на территории Кижских шхер, за которую несём ответственность перед законом и потомками.

Подробнее о семинаре читайте на сайте "Автоспецтранс".

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