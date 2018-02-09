"Душевные" новогодние поздравления чиновников Карелии оказались плагиатом из Интернета

Журналист Анатолий Ерошкин сравнил новогодние поздравления чиновников Карелии и нашел множество совпадений и случаев открытого плагиата.

Но есть, есть брешь в безграничной стене бюрократизмов. Это наши праздники. Точнее, поздравления чиновников да хотя бы с недавно прошедшим Новым годом. В них уж точно нет набившей оскомину казенщины, и радуют душу теплые искренние слова…

"Поздравляем вас с самым добрым, самым долгожданным и самым любимым праздником – Новым годом!" - обратились к нам в прошедшем декабре глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания Элиссан Шандалович. Конечно, не обошлось и здесь без "масштабных проектов", "напряженной работы" и "ответственных решений", но все в меру. А уж слова "Каждый из нас старается встретить Новый год в кругу родных и близких, поделиться успехами и радостью. Уверены, что в любой семье, за любым праздничным столом в новогодний вечер найдутся приятные воспоминания об уходящем годе" и вовсе растрогали. Ведь умеют же, если захотят, высокопоставленные люди играть на сокровенных струнах наших душ. Причем, одинаково играют, в унисон, равнозначно или, как у них самих говорят, эквивалентно.

Судите сами, четыре года назад с Новым 2014 годом поздравляли нас глава Александр Худилайнен, председатель ЗС Владимир Семенов вкупе с федеральным инспектором Александром Хюнниненом и тоже слезу вышибли словами "Убеждены, что в любой семье, за любым праздничным столом в новогодний вечер найдутся самые хорошие слова и приятные воспоминания об уходящем годе…"

О других "случайных" и неслучайных совпадениях в поздравлениях карельских чиновников читайте здесь.