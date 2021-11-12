Два автомобиля не поделили перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Калинина и Загородная.

Авария произошла в минувший понедельник, 10 января, в 19.52 на улице Калинина. Как пишет ДТП ПТЗ, два автомобиля столкнулись на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда один из участников аварии выезжал на перекресток, двигаясь по улице Загородная. В это же время второй участник ДТП ехал по улице Калинина в прямом направлении.

К счастью, обошлось без жертв. Но не разъехавшиеся машины стали препятствием для других участников движения.

Момент ДТП попал в объективы камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, автомобиль развернуло поперек дороги после нелепого ДТП на перекрестке в центре Петрозаводска.