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Два автомобиля не поделили перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:51, 11 Января 2022
фото: Кадр из видео

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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Калинина и Загородная.

Авария произошла в минувший понедельник, 10 января, в 19.52 на улице Калинина. Как пишет ДТП ПТЗ, два автомобиля столкнулись на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда один из участников аварии выезжал на перекресток, двигаясь по улице Загородная. В это же время второй участник ДТП ехал по улице Калинина в прямом направлении.

К счастью, обошлось без жертв. Но не разъехавшиеся машины стали препятствием для других участников движения.

Момент ДТП попал в объективы камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, автомобиль развернуло поперек дороги после нелепого ДТП на перекрестке в центре Петрозаводска.

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