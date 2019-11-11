Два автомобиля в Карелии съехали в кювет

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В Муезерском и Пудожском районах водители не смогли удержаться на дороге и упали в кювет, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня, 11 ноября, в 12.10 трое сотрудников пожарно-спасательного подразделения Муезерского района привлекались для ликвидации происшествия на 149 км федеральной автомобильной дороги А-137 Р-21"Кола" - "Госграница".
По информации ГИБДД водитель не удержался на дороге и совершил съезд в кювет. В ДТП никто не пострадал.
Чуть позже, в 12.35, такое же ДТП произошло в Пудожском районе.
Трое специалистов пожарно-спасательного подразделения Пудожского района привлекалось для ликвидации происшествия на 30 км автодороги "Пудож – Шала".
Водитель съехал на автомобиле в кювет. В аварии пострадавших нет, сообщили в ГИБДД Карелии.
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