Два автомобиля в Карелии съехали в кювет

В Муезерском и Пудожском районах водители не смогли удержаться на дороге и упали в кювет, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 11 ноября, в 12.10 трое сотрудников пожарно-спасательного подразделения Муезерского района привлекались для ликвидации происшествия на 149 км федеральной автомобильной дороги А-137 Р-21"Кола" - "Госграница".

По информации ГИБДД водитель не удержался на дороге и совершил съезд в кювет. В ДТП никто не пострадал.

Чуть позже, в 12.35, такое же ДТП произошло в Пудожском районе.

Трое специалистов пожарно-спасательного подразделения Пудожского района привлекалось для ликвидации происшествия на 30 км автодороги "Пудож – Шала".

Водитель съехал на автомобиле в кювет. В аварии пострадавших нет, сообщили в ГИБДД Карелии.