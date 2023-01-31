Два автомобиля жестко столкнулись в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Возле моста через Лососинку произошла авария.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото последствий аварии на пересечении улицы Мерецкова и набережной Ла-Рошель, произошедшей сегодня, 22 февраля.

Также инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, один из автомобилей поворачивал с набережной Ла-Рошель, в то время как другой двигался прямо по улице Мерецкова со стороны центре города.

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ДТП, произошедшем в 9.55 утра, участвовали автомобили Volvo и KIA. В результате аварии пострадал пассажир корейского автомобиля 1991 года рождения — ему была оказана разовая медицинская помощь. Автомобили получили механические повреждения.