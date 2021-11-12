Два автопоезда столкнулись недалеко от Петрозаводска (ФОТО)

Разбитые машины перегородили трассу в Прионежском районе, есть информация о пострадавшем.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», два седельных тягача с прицепами — лесовоз и камневоз — столкнулись сегодня, 16 декабря, в 10.35 в Прионежском районе, на 128 километре автодороги «Петрозаводск-Вознесенье». Авария случилась в районе села Педасельга.

По информации паблика, грузовики двигались во встречных направлениях. Автопоезда развернуло на проезжей части, которая оказалась перекрыта. Кабину лесовоза смяло, у камневоза отсоединился прицеп.

По словам очевидцев, есть пострадавший. Информация о ДТП уточняется.