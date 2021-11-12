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Два автопоезда столкнулись недалеко от Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:29, 16 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Разбитые машины перегородили трассу в Прионежском районе, есть информация о пострадавшем.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», два седельных тягача с прицепами — лесовоз и камневоз — столкнулись сегодня, 16 декабря, в 10.35 в Прионежском районе, на 128 километре автодороги «Петрозаводск-Вознесенье». Авария случилась в районе села Педасельга.

По информации паблика, грузовики двигались во встречных направлениях. Автопоезда развернуло на проезжей части, которая оказалась перекрыта. Кабину лесовоза смяло, у камневоза отсоединился прицеп.

По словам очевидцев, есть пострадавший. Информация о ДТП уточняется.

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