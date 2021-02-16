Два браконьера выплатили более 600 тысяч рублей за истребление кабанов в Карелии

Браконьеры выплатили крупный штраф за незаконную охоту на кабанов в Карелии.

В октябре Лахденпохский суд признал двух граждан виновными в незаконной охоте, сообщает сайт судебных приставов. Граждане незаконно охотились в лахденпохских лесах на кабанов, причинив ущерб государству в размере 630 тыс. рублей.

Документы о взыскании ущерба, причиненного преступлением, поступили приставам, было возбуждено сводное исполнительное производство.

После проверки имущества должников было установлено наличие у них в собственности автотранспортных средств и самоходных машин.

Должники обратились в суд с заявлением о предоставлении рассрочки, однако суд отказал им. Во избежании изъятия транспортных средств должники выплатили ущерб в полном объеме.

Ранее сообщалось, что два браконьера заплатят по миллиону рублей за незаконную добычу кабанов в Карелии.