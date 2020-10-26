Два браконьера заплатят по миллиону рублей за незаконную добычу кабанов в Карелии

Вступило в силу решение Верховного суда Карелии о признании виновными двух браконьеров за незаконную добычу семи кабанов, сообщили в Минприроды республики.

Как рассказали в Минприроды Карелии, в феврале 2019 года участковому и в дежурную часть ОМВД Лахденпохского района поступило сообщение от пограничной службы о том, что вблизи воинской части в лесу слышны выстрелы.

Сотрудники полиции выехали к месту происшествия и обнаружили убитых кабанов, о чем оповестили госохотинспектора Минприроды. При осмотре лесного массива сотрудники полиции заметили двигающийся снегоход. Участковый попросил водителя и пассажира снегохода остановиться, однако нарушители не выполнили его требование и направили снегоход прямо на сотрудника полиции. Участковый был вынужден произвести предупредительные выстрелы в воздух, но остановить нарушителей не удалось. Оперативно на помощь полиции на место выехали пограничники и госохотинспектор Минприроды. Были перекрыты дороги и выставлены посты. Позже водитель снегохода выехал на наряд ДПС, у него не оказалось необходимых для управления транспортным средством документов.

В ходе следствия было установлено, что нарушители незаконно добыли семь кабанов. Охота на кабана в тот период времени была запрещена. Свою вину в суде браконьеры отрицали. С решением районного суда они не согласились, однако апелляционную жалобу Верховный суд Карелии не удовлетворил.

По результатам уголовного расследования по факту причинения особо крупного ущерба виновным придется заплатить штраф в размере 700 тыс. рублей на каждого. Также они заплатят 630 тыс. рублей - ущерб, причиненный объектам животного мира. Кроме этого, у злостных нарушителей конфисковали два охотничьих карабина, снегоход, сани-волокуши. Наложен арест на имущество нарушителей, помимо конфискованного, это два автомобиля, два охотничьих ружья, пять охотничьих карабинов.