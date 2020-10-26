890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
Новое
Сегодня 09:00
Жители Кеми после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС: "Речке каюк" (ВИДЕО) 27
26.10.2020 10:37
В Петербурге убили преподавателя вуза и отрезали ей палец для разблокировки смартфона 1
26.10.2020 19:10
Легковой автомобиль "затерло" между фурой и автобусом у заправки в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
26.10.2020 13:02
Туроператоры отказались от продажи путевок на курорты Египта
26.10.2020 20:40

Два браконьера заплатят по миллиону рублей за незаконную добычу кабанов в Карелии

Новости. Криминал
08:05, 27 Октября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Вступило в силу решение Верховного суда Карелии о признании виновными двух браконьеров за незаконную добычу семи кабанов, сообщили в Минприроды республики.

Как рассказали в Минприроды Карелии, в феврале 2019 года участковому и в дежурную часть ОМВД Лахденпохского района поступило сообщение от пограничной службы о том, что вблизи воинской части в лесу слышны выстрелы.

Сотрудники полиции выехали к месту происшествия и обнаружили убитых кабанов, о чем оповестили госохотинспектора Минприроды. При осмотре лесного массива сотрудники полиции заметили двигающийся снегоход. Участковый попросил водителя и пассажира снегохода остановиться, однако нарушители не выполнили его требование и направили снегоход прямо на сотрудника полиции. Участковый был вынужден произвести предупредительные выстрелы в воздух, но остановить нарушителей не удалось. Оперативно на помощь полиции на место выехали пограничники и госохотинспектор Минприроды. Были перекрыты дороги и выставлены посты. Позже водитель снегохода выехал на наряд ДПС, у него не оказалось необходимых для управления транспортным средством документов.

В ходе следствия было установлено, что нарушители незаконно добыли семь кабанов. Охота на кабана в тот период времени была запрещена. Свою вину в суде браконьеры отрицали. С решением районного суда они не согласились, однако апелляционную жалобу Верховный суд Карелии не удовлетворил.

По результатам уголовного расследования по факту причинения особо крупного ущерба виновным придется заплатить штраф в размере 700 тыс. рублей на каждого. Также они заплатят 630 тыс. рублей - ущерб, причиненный объектам животного мира. Кроме этого, у злостных нарушителей конфисковали два охотничьих карабина, снегоход, сани-волокуши. Наложен арест на имущество нарушителей, помимо конфискованного, это два автомобиля, два охотничьих ружья, пять охотничьих карабинов. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 09:00
Капитал
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
Кондопожский ЦБК возглавил рейтинг промышленных предприятий Карелии по версии газеты "Деловой Петербург" и экспертов Высшей школы экономики.
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
22.10.2020 11:35
"Долги" по рубкам ухода в Лесной план не попали 1
20.10.2020 15:45
Вся аналитика

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»